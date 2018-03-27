Слоан Стивенс разгромила Анжелик Кербер в четвертьфинале турнира в Майами.

Всего 3 гейма отдала американская теннисистка Слоан Стивенс своей сопернице по четвертьфиналу фактически домашнего турнира категории WTA Premier Mandatory в Майами. В 1/4 финала Слоан разгромила немку Анжелик Кербер и не просто продвинулась по сетке соревнований, но и выиграла у Кербер очную битву за место в топ-10 мирового рейтинга уже к следующему понедельнику. В каждом из сетов мачта Стивенс сумела по 2 раза отличиться на приёме и при этом удержать все собственные подачи. У Анжелик был единственный брейк-поинт за весь матч лишь во второй партии, да и его немецкая теннисистка реализовать не смогла. На выход в полуфинал турнира в Майами Слоан Стивенс потратила чуть более часа игрового времени.
(13) Слоан Стивенс - (10) Анжелик Кербер - 6:1, 6:2
Теперь за выход в титульный матч соревнований в Майами Слоан Стивенс поспорит с победительницей встречи между Викторией Азаренко и Каролиной Плишковой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий