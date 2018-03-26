понедельник, 26 марта 2018 г.

Гарбинье Мугуруса не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Майами.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса не сумела стать участницей четвертьфинальной стадии соревнований категории WTA Premier Mandatory в Майами. В матче четвёртого круга, который волей судьбы стал для Гарбинье первым на турнире, Мугуруса в двух партиях уступила местной спортсменке Слоан Стивенс, посеянной на соревнованиях под 13-м номером. Фактически весь матч Гарбинье была в роли догоняющей. В стартовой партии встречи испанская спортсменка дважды отыгрывалась с брейка, еще раз упущенную подачу Мугурусе удалось отквитать во втором сете. Но Стивенс в концовке каждого отрезка матча находила в себе силы снова усилить игру и ещё по разу отличиться на приеме. В итоге, на победу в противостоянии Слоан потратила ровно полтора часа игрового времени.


(13) Слоан Стивенс - (3) Гарбинье Мугуруса - 6:3, 6:4

 Теперь на стадии 1/4 финала соревнований в Майами Слоан Стивенс сыграет с немецкой теннисистки Анжелик Кербер, которая с большим трудом переиграла квалифайера из Китая Яфань Ван.

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о 22:27
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