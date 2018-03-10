Элина Свитолина стартует в Индиан-Уэллсе с победы над Моной Бартель.

Украинская теннисистка Элина Свитолина достаточно уверенно начинает выступления на соревнованиях в Индиан-Уэллсе, на которых она получила 4-й номер посева. В стартовом для себя матче второго круга Элина в двух сетах переиграла немецкую спортсменку Мону Бартель, занимающую на данный момент 65-ю строчку мирового рейтинга. Именно Бартель сумела отличиться на приёме в самом начале поединка, но после этого Свитолина полностью перехватила инициативу в матче. В первой партии Элина сначала моментально ликвидировала отставание, а потом и второй брейк оформила. Во втором сете украинская теннисистка смогла взять нити игры в свои руки с середины игрового отрезка. Свитолина дважды взяла подачу Моны и за 1 час и чуть более чем 20 минут игрового времени оформила итоговую победу.
(4) Элина Свитолина - Мона Бартель - 6:4, 6:3
Для украинской теннисистки эта победа стала 300-й в профессиональной карьере. В третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между Карлой Суарес-Наварро и Су-Вей Хсие.
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