Элина Свитолина - четвертьфиналистка турнира в Майами.

(4) Элина Свитолина - (21) Эшли Барти - 7:5, 6:3
С каким бы разгромным счётом ни завершились две последние партии встречи Элины Свитолиной против Дарьи Гавриловой по ходу вчерашнего матча третьего круга турнира в Майами, трудиться на корте украинской теннисистке пришлось от звонка до звонка. А учитывая то, что дня отдыха перед встречей четвёртого раунда у Элины не было, состояние украинской теннисистки и её готовность к борьбе вызывали перед встречей с Барти серьёзные опасения. Как играет разобранная, перегоревшая или просто уставшая Свитолина, мы видели в той же стартовой партии матча против Гавриловой.
По началу встречи с Барти показалось, что проблемы Элину так и не покинули. Эшли очень быстро повела с брейком, а вернуться в борьбу украинской теннисистке все никак не удавалось. Более того, австралийка вполне могла и второй успех на приёме оформить, чем, фактически решить результат первого отрезка матча на 99%. Но Свитолина с брейк-поинта отыгралась, а в последние геймы сета устроила настоящий разгром оппонента.
Сначала Элина не позволила Барти подать на победу в сете, оформив обратный брейк. Эшли под шумок упущенного шанса посыпались и отдала ещё одну собственную подачу. Этот брейк позволил Свитолиной оформить победу в стартовом сете, ну а в начале второй партии украинка снова повела с геймом на приёме в активе. Эшли тут же зацепилась за подачу украинки. Элина отыграла тройной брейк-поинт, но с четвёртой попытки гейм таки оставила за собой Барти. Правда, равновесие в счёте продержалась недолго. Тут же Свитолина ещё раз взяла подачу австралийка и этот перевес Элина удержала до самого конца встречи.
Теперь в 1/4 финала турнира в Майами Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между Аленой Остапенко и Петрой Квитовой.
Тяжело входить в матчи Элине пора прекращать. С Гавриловой лишний сет получился, с Барти сегодня удалось выцарапать победу в концовке первой партии, но силы на это лишние понадобились. А ведь они точно пригодятся в дальнейшей перспективе. Да, из тех, кто остался в сетке Элина по рейтингу - номер один, но ту же Остапенко / Квитову пройти будет ой как непросто.
Свитолина - настоящая топ-теннисистка и пора уже начинать играть если не с позиции силы, то с позиции статуса в туре. У соперниц коленки должны дрожать ещё до выхода на матч, а так получается, что Элина всем и каждому даёт возможность попытать счастья в первой половине встречи, а потом всеми силами исправляет содеянное. Да, женский теннис он весь такой, в целом, но как же хочется, чтобы Свитолина становилась потихоньку приятным исключением.
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