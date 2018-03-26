Элина Свитолина добивается волевой победы над Дарьей Гавриловой в Майами.

Украинская теннисистка Элина Свитолина становится участницей стадии 1/8 финала соревнований категории WTA Premier Mandatory в американском Майами. На стадии третьего круга турнира Элина добилась волевой победы над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой, занимающей на данный момент 26-ю строчку мирового рейтинга. Свитолина в достаточно напряженной борьбе уступила стартовый сет, но затем просто уничтожила соперницу, отдав той в двух последующих сетах всего 1 гейм. Во второй партии, например, украинская теннисистка отвесила сопернице полноценную баранку. На выход в четвёртый раунд турнира в Майами Элина Свитолина потратила почти 2 часа и 10 минут игрового времени.
(4) Элина Свитолина - (26) Дарья Гаврилова - 4:6, 6:0, 6:1
За выход в четвертьфинал соревнований в Майами Элина Свитолина поспорит с еще одной австралийской теннисисткой Эшли Барти.
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