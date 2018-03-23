Играть с Сереной было бы приятнее. Анонс матча второго круга турнира в Майами Элина Свитолина - Наоми Осака.

(4) Элина Свитолина - Наоми Осака
Miami Open, 2-й круг
Stadium, 1-й запуск, начало в 17:00 по киевскому времени
Итак, Наоми Осака попросту разобрала на мелкие кусочки игру некогда грозной Серены Уильямс и спокойно прошла во второй раунд турнира в Майами. Наверное, стоит признать, что Уильямс-младшая немного поспешила с возвращением в тур, потому как проблемы американской теннисистки бросаются в глаза даже не самым подкованным специалистам. Экс-первая ракетка мира очень туго передвигается по корту, мощь у нее в руках, конечно, осталась, но, во-первых, мячи летят все равно не настолько быстро, как раньше, а во-вторых, далеко не так точно.
Единственное, на что могла рассчитывать Серена в матче первого круга турнира в Майами, так это на усталость Наоми. Но юная японская теннисистка была легка и уверенна в себе. Не скажу, что она прям порхала по корту, но никаких проблем с передвижением у нее на фоне такой разобранной Уильямс не было, физических сил у Осаки, как показалось, хватило бы еще на парочку подобных матчей, так что в этом плане у японки все в полном порядке.
Но что она готова показать в матче, если соперница не посыпется, как Серена? Если соперница втянет Наоми в длительные перестрелки и не будет "пулять" в аут после второго-третьего удара? Если оппонентка сама будет готова заставлять Наоми носится из угла в угол корта? В целом, именно такой видится мне задача Элины Свитолиной на поединок против Осаки - не дать сопернице почувствовать свою силу, не посыпаться и методично разбивать ее игру.
Пищи для размышлений у нас по ходу этого сезона вполне достаточно для того, чтобы увидеть причину тех или иных проблем Свитолиной. В этом году она проиграла всего 3 матча, один из которых я бы даже отбросил - поражение от Петры Квитовой стоит особняком только потому, что чешская теннисистка является заведомо неудобной для Элины соперницей. Два остальных проигранных матча были, что называется, совсем не обязательными, но есть в тех поражениях от Элизе Мертенс в Мельбурне и Карлы Суарес-Наварро в Индиан-Уэллсе некоторые схожие моменты. В обеих этих противостояниях, что бельгийская, что испанская теннисистки показали свою чуть ли не лучшую игру за последние сезоны. Почему? Да потому что Элина им это позволила.
Да, украинская теннисистка долго входила в игру и не диктовала ее условия. Принимала выжидательную позицию, что в итоге выливалось для нее серьезными проблемами, а порой, как во втором сете матча против Мертенс, и полноценными провалами. Оппонентки чувствовали свою безнаказанность и, что самое важное, у них все получалось. И в первую очередь потому, что Свитолина давала время прибиться к корту, поиграть, чуть ли, не в свое удовольствие, как минимум, строить комбинации без какого-либо давления - перекидывания мяча через сетку полусвечками в середину корта - это явно не тот технический элемент, который может поставить в тупик Суарес-Наварро, Мертенс и ту же Осаку.
Но был и еще один матч, который стоит рассмотреть так же пристально, как и поражения от Карлы и Элизе. На пути к титулу в Дубае Элина Свитолина попросту уничтожила Наоми, добившись более чем уверенной победы в двух партиях. Неужто, Осака за какой-то месяц прибавила настолько, что в феврале Элина ее уверенно обыгрывала, а уже в конце марта такая стартовая соперница вызывает серьезнейшие опасения?
Нет, Наоми разыгралась, это факт. И, скажу честно, то самое поражение от Свитолиной послужило для Осаки прекрасной пищей для размышлений. Но суть не в этом. Элина тогда очень качественно вошла в игру, заставила соперницу ошибаться, повела сразу с тремя брейками и лишь после этого немного сбавила обороты. Позволить себе это украинская теннисистка действительно могла, потому как все попытки Наоми поменять ход матча были, откровенно говоря, не слишком удачными.
Вывод напрашивается сам собой. Кто захватит инициативу в начале встречи, кто сумеет навязать сопернице свою игру, тот и будет иметь колоссальный перевес в матче. Осака, если у нее идет игра, готова уничтожить любую соперницу. Но вот если что-то в поединке начинается не по сценарию японской теннисистки, у нее возникают серьезные проблемы. Смотрите сами, по ходу текущего сезона Наоми ни разу не выиграла встречу после неудачного стартового сета. Более того, проигрыш в первой партии матча автоматически означал провал для Наоми - она либо побеждает в двух сетах, либо с таким же количеством партий проигрывает. Единственный трехсетовик, который Осака провела в этом сезоне - матч против Марии Саккари в Индиан-Уэллсе, но там сценарий был немного другой - Наоми разгромила оппонентку в стартовой партии, немного расслабилась во втором сете, а потом расставила все на свои места в решающем отрезке матча.
Я не говорю, что Свитолиной нужно любыми способами нестись вперед, атаковать, рисковать... Нет, скорее наоборот, стабильность превыше всего. Но откровенно играть вторым номером нельзя ни в коем случае - Осака будет прибавлять от розыгрыша к розыгрышу и в итоге Элина не справится - разыгравшаяся Наоми снесет со своего пути любого. Давление на соперницу Свитолина должна оказывать с первых же минут матча и тогда не выдержит уже сама японка, а переламывать матчи, как показывает практика, она еще не научилась.
Ну и немного о статистике. Между собой теннисистки встречались 4 раза, счет в личном противостоянии равный - 2:2. Последний матч, как мы уже говорили, остался за Элиной, но вот по ходу сезона 2016-го года дважды выигрывала именно Наоми. И еще примечательный факт - перед стартом турнира в Майами у спортсменок было занимательное количество выигранных в туре матчей - Свитолина побеждала 300 раз, а у Осаки было 150 побед. Как видите, у Элины - ровно в два раза больше выигрышей на профессиональном уровне. А это говорит, в первую очередь, об опыте, который просто должен сыграть на руку украинской теннисистке.
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