Элина Свитолина остановила победную поступь Наоми Осаки.

(4) Элина Свитолина - Наоми Осака - 6:4, 6:2
Ну что можно сказать в первую очередь - сам матч, а вернее его стартовый сет, полностью оправдал ожидания поклонников, которые надеялись увидеть теннис высочайшего уровня. Конечно, были и ошибки, были и откровенные срывы, но в целом игра оставила крайне приятное впечатление. Осака, правда, его совсем уж смазала во втором сете, но давайте будем откровенными, в последнее время на молодую японскую теннисистку возлагалось столько надежд, было столько давления, что посыпаться в какой-либо из встреч она должна была. Случилось это именно в матче с Элиной, причем, совсем не случайно.
В начале противостояния показалось, что Свитолина заведомо отдает инициативу сопернице, как будто изучая, сколько сил еще осталось в арсенале Наоми. Стратегия, конечно, опасная, потому как давать Осаке разыграться нельзя ни в коем случае, но украинская теннисистка все контролировала. В нужные моменты украинская теннисистка брала розыгрыши в свои руки и порой просто загоняла соперницу по задней линии. Именно в остром стиле Свитолина оформила первый брейк в матче и вырвалась вперед в счете. Закрепить успех, правда, не получилось - Осака тут же вернулась в борьбу очень вовремя включив прием - ударом на вылет после подачи Элины Наоми и поставила точку в гейме.
Конечно, в этот момент закрались неприятные мысли о том, что снова у Элины не работает должным образом подача, но все они развеялись буквально через парочку геймов. С некоторыми проблемами Свитолина защитила собственный гейм, вновь зацепилась на приеме и оформила еще один брейк, а потом, наконец, четко подтвердила его выигранной под ноль подачей. Ставить точку в сете для украинской теннисистки часто бывало проблематичным, но на этот раз, памятуя об опасности оппонентки, Свитолина с брейк-поинта таки подала на партию.
Как мы уже говорили в анонсе встречи, Наоми Осака в этом сезоне еще ни разу не отыгрывалась с упущенной стартовой партии. На этот раз японская теннисистка и вовсе крайне неудачно начала второй сет и позволила Свитолиной вырваться вперед сразу с двумя брейками - 4:0. Самое главное в этом ударном для Элины отрезке матча было то, что все собственные подачи украинская теннисистка выигрывала под ноль, то есть ровным счетом никаких шансов на приеме у Осаки до определенного момента не было. Удивительно приятно было наблюдать за тем, как Свитолина и эйсы вколачивает, и просто заставляет соперницу ошибаться с подачи. В общем, игра Элины радовала по-настоящему.
Могла украинская теннисистка ставить точку в противостоянии и еще одним брейком, но Осака спасла собственную подачу с двух матч-боллов. Свитолина вышла подавать на победу и вот тут, возник призрак камбека. Впервые в партии Наоми, которой уже нечего было терять, зацепилась на приеме и даже добралась до двойного брейк-поинта. Но как же сыграла Элина. Как ни в чем ни бывало украинская спортсменка включила подачу, отыгралась со счета 15:40, затем и еще один брейковый мяч ликвидировала и в итоге поставила победную точку в противостоянии.
Теперь в третьем раунде соревнований в Майами Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между Дарьей Гавриловой и Андреа Петкович.
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