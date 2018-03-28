Элина Свитолина на двух тай-брейках уступила Алене Остапенко в четвертьфинале турнира в Майами.

(6) Алена Остапенко - (4) Элина Свитолина - 7:6(3), 7:6(5)
На манеже все те же. Аспекты, в которых Элина Свитолина явно не дотягивает до своего уровня в туре, известны всем, кто хоть мало-мальски следит за игрой украинской теннисистки. Даже думать о том, что команда Элины об этих трудностях не подозревает, не имеет никакого смысла. Все видят подачу, которая работает скорее в минус, нежели в плюс. Все понимают, что с такой второй попыткой вводить мяч в игру рассчитывать на успех невероятно сложно - любая соперница с хоть немного поставленным приемом, справится с ней без особого труда. Все это знают, проблески прогресса иногда прорезаются, но бывают матчи, в которых у Элины в этом аспекте все просто сыпется из рук.
Вопрос сегодня возник и по изначальной задумке на матч. Понятно, что такой себе теннисный хулиган, как Остапенко, может как раз споткнуться об вдумчивую и стабильную игру соперницы. Но заведомо отдавать ей инициативу настолько - наверное, не самое правильное решение. Ведь, чтобы заставлять Алену ошибаться, надо хоть немного выбить ее из колеи, хоть самую малость поддавить на нее, а не просто перебрасывать мяч на половину корта латвийской теннисистки в надежде на очередной срыв в ее исполнении.
На словах, конечно, легко говорить, но воплотить любую другую задумку в реальном матче, когда Алена несется вперед с шашкой наголо - та еще задачка. Авантюрности у Остапенко не занимать. Латвийская спортсменка умудрялась пытаться атаковать даже в тех ситуациях, когда активный удар не просматривался даже с лупой. А она методично гнула собственную линию - искала счастья исключительно впереди. Ошибалась немало, но и выигрывала прилично.
Чтобы не быть голословным, приведу статистику за первый сет. У Остапенко 23 виннерса при 22 ошибках. У Свитолиной эти цифры - 4 и 5 соответственно. Да, украинская теннисистка ошибалась в разы реже, но выиграть почти в 6 раз меньше мячей - это называется сыграла даже не вторым, а четвертым-пятым номером.Правда, могла ли Элина сыграть по-другому? Были ли у нее для этого резервы? Тот еще вопрос.
Причина не только и не столько в готовности физической или ментальной. Соперница неудобная, и к ней нужно готовится и в плане психологии. Сомнения вызывало и состояние Свитолиной, которая по ходу матча жаловалась на боли в животе. Официальных комментариев по этому поводу пока нет, поэтому сбрасывать все на плохое самочувствие не будем. Да и обязательно найдутся поклонники, который в эти проблемы просто не поверят. Но иметь в виду этот фактор все-таки нужно.
В начале встречи лихорадило обеих. Сначала украинская теннисистка под ноль упустила собственную подачу, проведя в целом отвратительный гейм. Начала матч Элина вообще с двойной ошибки, потом допустила оплошность в обмене ударами, позволила Остапенко эффектно пробить по линии, а потом нарвалась на шикарный обводящий от соперницы у сетки. Но вот гейм на приеме сложился почти так же успешно для Свитолиной, которая также заработала тройной брейк-поинт, правда, реализовала его со второй попытки.
Когда Элина вышла подавать второй раз за матч, за нее уже откровенно стало страшно - снова тройной брейк-поинт и, как получается, ни одного выигранного розыгрыша на собственной подачи до этого момента. Свитолина выпуталась, но во многом благодаря поспешным действиям соперницы. Остапенко рванула добивать Элину и наошибалась так, что упустила все шансы на брейк. Правда, отыгравшись с 0:40 Свитолина не решила главной проблемы и в итоге гейм таки упустила.
Описывать детально эти мучения не имеет никакого смысла. Как минимум, до конца стартовой партии суть игры не менялась - Остапенко неслась вперед несмотря ни на что, Свитолина выжидала и настолько глубоко зарывалась в оборону, что многие вряд ли вспомнят хоть пару ее успешных действий за партию. Повторюсь, это был даже не второй номер. Поэтому, остановлюсь на знаковых моментах сета.
Обратный брейк Элина в середине партии оформила не без везения - на брейк-поинте за нее сыграл трос. Свитолина, конечно, извинилась, но чтобы Остапенко не сильно обижалась, тут же упустила собственную подачу - у Алены прорезался качественный прием, хотя с таким вводом мяча в игру от Элины, настроить его было не сложно. Латвийская теннисистка вышла подавать на партию при счете 5:4, но Свитолина оформила брейк под ноль. Формулировка не совсем верная, потому что в нем случилось 4 подряд ошибки от Алены, так что кто и что оформил - вопрос спорный.
Как бы то ни было теннисистки дотянули до тай-брейка и вот на нем, на удивление, Остапенко показала максимально собранный для нее сегодняшней теннис. Нет, латвийская теннисистка все также неслась вперед, вот только удары у нее, почему-то, перестали срываться. По такой игре - это был более чем важный аргумент в пользу Алены.
Если в стартовой партии трижды вела с брейком латвийская теннисистка, то во второй партии пришел через Свитолиной попробовать свои силы в удержании перевеса. Элина не справилась с тем же успехом, что и соперница. Трижды украинка вела с геймом на приеме в активе, даже подавала на партию, как и Остапенко в первой половине матча, но результат тот же - тай-брейк. Наверное, стоит признать, что Свитолина и играла, и подавала в этом сете чуть лучше. Но то, что творилось на второй подаче украинки иным словом, как кошмар, не назовешь. Элины пыталась и вращение придавать, и плоский ввод мяча пробовать. И в тело мяч направлять, и отскок неудобный для Остапенко пробовать. Ни один из этих вариантов не работал - Алена с приема получала такой перевес, что легко доводила его до выигранного очка. Порой вообще без лишних телодвижений - ответить на такой классный прием Свитолиной было нечем сразу же.
На тай-брейке Остапенко снова собрала всю свою стабильность в кулак и быстро повела в счете. Алена добралась до четверного матч-болла, но небольшая надежда у болельщиков Элины забрезжила, когда 3 мяча подряд латвийская теннисистка откровенно профукала срывами. На четвертом, правда, все было четко и красиво. Два тай-брейка и абсолютно справедливая победа Остапенко. Уж простите меня, но все по делу.
Теперь в 1/2 финала турнира в Майами Алена Остапенко сыграет с победительницей американского дерби между Винус Уильямс и Даниэль Коллинз.
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