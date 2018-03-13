Элина Свитолина завершает борьбу в Индиан-Уэллсе уже после третьего круга.

(27) Карла Суарес-Наварро - (4) Элина Свитолина - 7:5, 6:4
Элина Свитолина поддержала звездопад в Индиан-Уэллсе и завершила борьбу на турнире уже после третьего круга. Даже для того, чтобы перечислить всех сеянных теннисисток, которые уже успели зачехлить ракетки на соревнованиях, понадобится достаточно и строк текста, и времени. Потому и обидно, что довольно интересной сеткой, из которой уже самоликвидировалось достаточно фаворитов, Свитолина не воспользовалась. Хотя, сегодняшнее поражение можно назвать более чем заслуженным. Не наиграла Элина на победу, как ни крути.
Подстроиться под игру Карлы Суарес-Наварро украинской теннисистке так и не удалось. Понятно, что соперница тягучая и неудобная. Ясно, что если у испанки идёт игра, даже один розыгрыш у нее выцарапать не так то уж и просто. Но сложилось впечатление, что Элина и не пыталась что-то в ходе матча менять. Ожидание ошибок в исполнении Карлы не приносило результатов, потому что, к чести Суарес-Наварро, та провела практически идеальный матч. А вот переломить ход поединка у Свитолиной либо не было сил, либо она банально не понимала, как это сделать. К тому же, может мне и показалось, но Элина столкнулась еще и с проблемами с передвижением по корту. Карла её просто перебегала, а украинка выглядела немного тяжеловато и ко многим мячам, которые раньше Свитолина достала бы не напрягаясь, украинка просто не бежала.
Давайте перейдем к сценарию матча. Начала куда активнее встречу именно Свитолина, которая уже в стартовом гейме вполне могла отличиться на приёме. Элина не воспользовалась двойным брейк-поинтом, а дальше, почему-то, не стала давить на соперницу, отказавшись от плана блиц-криг. Может и не совсем правильно нестись с первых же розыгрышей бомбардировать соперницу, но Суарес-Наварро получила такую необходимую ей передышку и не поплыла, хотя все предпосылки для провала в исполнении 27-й ракетки турнира были.
Итак, Суарес-Наварро выдержала стартовый мини-натиск от Элины и полностью перебрала инициативу к своим рукам. Карла попросту не ошибалась, а у Элины не хватало терпения вскрывать столь глубокую и качественно работающую оборону соперницы. К тому же, и самой в защите отрабатывать приходилось прилично - Карла всегда находила возможность для острого ответа.
В середине стартовой партии в матче таки случился первый брейк. Суарес-Наварро, которая боролась за свои подачи всю первую половину партии, воспользовалась первым же собственным шансом. Правда, тут же, Карла все-таки упустила свой гейм, но переломным в матче этот момент не стал. Свитолина довольствовалась возвращением в борьбу, ну а в конце сета украинка еще раз провалила подачу. Элина попыталась было спастись и отыгралась с тройного сет-болла у соперницы, то есть со счета 0:40 на своей подаче. Но четвёртый брейк-поинт Карла не просто заработала, но и реализовала.
И вот ровным счётом ничего поменять в матче Свитолиной по ходу второго сета так и не удалось. Та же безошибочная игра в исполнении Карлы и никаких успехов от Элины в попытках порвать ритм, заставить соперницу нервничать и ошибаться. Взять игру под свой контроль не хватило смелости или уверенности в собственных силах, а выжидательная тактика сегодня играла на руку Суарес-Наварро. Испанская теннисистка своего шанса дождалась. В середине второй партии она воспользовалась единственным за весь сет брейк-поинтом на двоих и своего уже не упустила.
В четвёртом раунде турнира в Индиан-Уэллсе Карла Суарес-Наварро сыграет с местной сенсацией Даниэллой Коллинз, которая в своём поединке третьего круга переиграла россиянку Софью Жук.
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