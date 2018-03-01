Доминик Тим справился с Денисом Шаповаловым во втором раунде турнира в Акапулько.

Австрийский теннисист Доминик Тим выходит в четвертьфинал соревнований категории АТР-500 в Акапулько, где он получил 3-й номер посева. На стадии второго круга Доминик достаточно уверенно переиграл представителя Канады Дениса Шаповалова, занимающего 45-ю строчку текущего мирового рейтинга. В самом начале встречи Тим вырвался вперед с брейком и даже закрепил успех еще одним выигранным на приеме геймом в концовке стартовой партии. В начале второго сета Шаповалов, как показалось, выровнял ситуацию на корте, но с середины партии Доминик вновь прибрал инициативу к своим рукам. Со счета 2:3 австриец выиграл 4 гейма подряд и за час с четвертью игрового времени завершил поединок в свою пользу.
(3) Доминик Тим - Денис Шаповалов - 6:2, 6:3
В четвертьфинале турнира в Акапулько Доминик Тим сыграет с аргентинским теннисистом Хуаном Мартином Дель Потро, который на стадии второго круга переиграл Давида Феррера
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