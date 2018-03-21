Леся Цуренко упустила победу над Айлой Томльянович на старте турнира в Майами.

Леся Цуренко не сумела преодолеть стартовый раунд соревнований категории WTA Premier Mandatory в американском Майами. В матче первого круга украинская теннисистка уступила обладательнице wild card от организаторов турнира Айле Томльянович, занимающей на данный момент 90-ю строчку мирового рейтинга. После нервного начала встречи Цуренко захватила инициативу и уверенно довела до победы стартовый сет. В начале второй партии теннисистки обменялись брейками, а в концовке сета ещё раз на приёме отличилась Томльянович, которая сравняла счёт в противостоянии. В решающем отрезке поединка Леся смогла повести сразу с двумя брейками - 4:0, но этого перевеса украинке не хватило для победы. Айла сначала отыграла один брейк, потом помешала Цуренко подать на матч, а позже и вовсе третий раз отличилась на приёме и за 2 часа и 25 минут игрового времени оформила итоговую победу.
(WC) Айла Томльянович - Леся Цуренко - 3:6, 6:4, 7:5
Во втором раунде турнира в Майами Айла Томльянович сыграет с 13-м номером посева американкой Слоан Стивенс.
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