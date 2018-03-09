Леся Цуренко в упорной борьбе уступила квалифайеру на старте турнира в Индиан-Уэллсе.

(Q) Лара Арруабаррена - Леся Цуренко - 3:6, 6:3, 6:4
Начало отчетной встречи получилось для Леси Цуренко крайне непростым. Уже в одном из первых геймов украинская теннисистка провалилась на собственной подаче и отдала её сопернице под ноль. Правда, моментально Лесе удалось и самой отличиться на приёме и выровнять ситуацию в счёте. Арруабаррена имела, кстати, отличный шанс снова вырваться вперёд с брейком, но на этот раз в середине партии Леся отыгралась с двойного брейк-поинта. А под занавес сета сама Цуренко взяла подачу испанской теннисистки и тут же поставила победную точку в партии.
Второй сет прошел в не менее упорной борьбе, но ключевым стал, фактически, его дебют. Снова у Леси подвисла подача в самом начале игрового отрезка, только на этот раз отыграть этот быстрый брейк у Лары Цуренко не смогла. Более того, Арруабаррена вполне могла завершать партию ещё одним успехом на приёме, но украинская теннисистка спасла подачу с трех брейк-поинтов, которые были на тот момент ещё и сет-боллами для Лары. Но вот помешать оппонентке подать на победу в сете Леся не смогла.
Как это часто случается, уровень тенниса в третьей партии прилично упал и на первый план вышла борьба нервов. Сильнее в ней оказалась Арруабаррена, которая выиграла обмен брейками в середине решающего отрезка встречи. Дважды Цуренко отыгрывала упущенную подачу, но вот третий брейк для Лары стал ключевым - этот перевес испанская теннисистка удержала до самого конца матча.
Следующей соперницей Лары Арруабаррены в Индиан-Уэллсе станет 2-я ракетка соревнований датчанка Каролин Возняцки, пропускавшая стартовый круг турнира.
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