суббота, 3 марта 2018 г.

Леся Цуренко делает ещё один шаг к защите прошлогоднего титула в Акапулько.

Действующая чемпионка соревнований WTA в Акапулько украинская теннисистка Леся Цуренко пробивается в финал текущего турнира, на котором она получила 7-й номер посева. В борьбе за выход в титульный матч соревнований Леся достаточно уверенно переиграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову, занимающую 26-ю строчку текущего мирового рейтинга и являющуюся 3-й ракеткой турнира. После качелей в первой партии противостояния, Леся могла учинил сопернице полноценный разгром во втором сете,  но чуть было не упустила перевес с тремя брейками - 5:0. В итоге на победу в матче Лесе Цуренко понадобилось чуть более 1 часа и 45 минут игрового времени.


(7) Леся Цуренко - (3) Дарья Гаврилова - 6:2, 6:4

В стартовой партии встречи Цуренко быстро повела сразу с двумя брейками - 3:0. Подача, правда, весь стартовый отрезок матча не держалась ни у одной из теннисисток, так что Дарья быстро один упущенный собственный гейм отыграла. Дальше, казалось, начались чуть ли не поддавки или игра в кошки-мышки. Стоило австралийской теннисистке сократить отставание в счёте до минимума, как Цуренко тут же возвращала себе комфортный перевес. В таком обмене брейками и закончился сет, который Леся взяла достаточно уверенно.

Начало второй партии и вовсе показало полную разобранность Гавриловой. Но и Леся хороша - поведя сразу с тремя брейками по ходу сета, украинская теннисистка чуть  было не упустила победу со счета 6:2, 5:0. Сначала Цуренко с  первой попытки не подала на победу, потом упустила 4 матч-болла на приёме.

Нервы взяли свое и украинская теннисистка тут же проиграла ещё один собственный гейм,  а потом и дала Гавриловой сократить отставание до минимума - Дарья защитила собственный гейм и оставалось лишь в третий раз подряд помешать Лесе подать на матч. Начала Цуренко гейм неплохо, но снова все перевернулось. С двойного матч-болла Гаврилова перевернула ситуацию до брейк-поинта в свою пользу, но на этот раз украинка выстояла и оформила итоговую победу.

Теперь в финале турнира в Акапулько Леся Цуренко сыграет с победительницей встречи между Штефани Фогеле и Ребеккой Петерссон.

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о 4:09
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