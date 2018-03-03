Леся Цуренко делает ещё один шаг к защите прошлогоднего титула в Акапулько.

(7) Леся Цуренко - (3) Дарья Гаврилова - 6:2, 6:4
В стартовой партии встречи Цуренко быстро повела сразу с двумя брейками - 3:0. Подача, правда, весь стартовый отрезок матча не держалась ни у одной из теннисисток, так что Дарья быстро один упущенный собственный гейм отыграла. Дальше, казалось, начались чуть ли не поддавки или игра в кошки-мышки. Стоило австралийской теннисистке сократить отставание в счёте до минимума, как Цуренко тут же возвращала себе комфортный перевес. В таком обмене брейками и закончился сет, который Леся взяла достаточно уверенно.
Начало второй партии и вовсе показало полную разобранность Гавриловой. Но и Леся хороша - поведя сразу с тремя брейками по ходу сета, украинская теннисистка чуть было не упустила победу со счета 6:2, 5:0. Сначала Цуренко с первой попытки не подала на победу, потом упустила 4 матч-болла на приёме.
Нервы взяли свое и украинская теннисистка тут же проиграла ещё один собственный гейм, а потом и дала Гавриловой сократить отставание до минимума - Дарья защитила собственный гейм и оставалось лишь в третий раз подряд помешать Лесе подать на матч. Начала Цуренко гейм неплохо, но снова все перевернулось. С двойного матч-болла Гаврилова перевернула ситуацию до брейк-поинта в свою пользу, но на этот раз украинка выстояла и оформила итоговую победу.
Теперь в финале турнира в Акапулько Леся Цуренко сыграет с победительницей встречи между Штефани Фогеле и Ребеккой Петерссон.
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