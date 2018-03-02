пятница, 2 марта 2018 г.

Леся Цуренко разгромила 2-ю ракетку турнира в Акапулько и вышла в полуфинал.

Прошлогодняя победительница соревнований в Акапулько украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает успешные выступления на текущем турнире. На стадии четвертьфинала действующая чемпионка в двух партиях уверенно переиграла 2-ю ракетку соревнований Кристину Младенович из Франции. Оба сета противостояния Цуренко оставила за собой с одинаковым счётом - 6:2. При этом именно Младенович повела с брейком в самом начале встречи. Леся ответила сразу тремя успехами на приеме и чётко оставила за собой первую партию. Соотношение геймов во втором сете осталось тем же - 3 брейка в исполнении украинской теннисистки и лишь 1 у француженки.


(7) Леся Цуренко - (2) Кристина Младенович - 6:2, 6:2

 Теперь в 1/2 финала турнира в Акапулько Леся Цуренко сыграет с австралийской теннисисткой Дарьей Гавриловой.

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о 8:33
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