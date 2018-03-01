Леся Цуренко спокойно выходит в четвертьфинал турнира в Акапулько.

Украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает защиту прошлогоднего титула на соревнованиях в Акапулько. На стадии второго круга текущего турнира Леся в двух партиях переиграла представительницу Австралии Арину Родионову, занимающую 130-ю строчку текущего мирового рейтинга. Цуренко в самом начале поединка вырвалась вперёд с брейком, но позволила сопернице моментально отыграться. Правда, в концовке партии ещё раз отличилась на приёме именно Цуренко, которая сразу после этого успешно подала на сет. Ну а во второй партии перевес украинской теннисистки стал ещё более очевидным. Леся отдала сопернице всего 1 гейм за сет и за час с четвертью игрового времени оформила итоговую победу в матче.
(7) Леся Цуренко - Арина Родионова - 6:3, 6:1
В 1/4 финала турнира в Акапулько Леся Цуренко сыграет со 2-й ракеткой соревнований француженкой Кристиной Младенович.
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