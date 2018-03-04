Леся Цуренко добилась волевой победы над Штефани Фогеле и защитила прошлогодний титул в Акапулько.

(7) Леся Цуренко - Штефани Фогеле - 5:7, 7:6(2), 6:2
Многих расслаблял текущий рейтинг Фогеле, которая находилась во второй половине второй сотни мирового рейтинга. Кому-то казалась очень классной игровая форма самой Леси, которая неплохо прошла турнирную дистанцию в Акапулько вплоть до финала. Но, на самом деле, пахать в титульном матче турнира Лесе было необходимо, ведь и рейтинг - дело наживное и 183-я строчка, на которую опустилась по ряду причин Фогеле, ничуть не умаляет её реальной силы.
Цуренко начала встречу достаточно бодро и уже в середине стартовой партии повела с брейком. Фогеле вызов приняла и тут же отыграла упущенную подачу. Казалось, сет так и докатится до тай-брейка, но в последний момент вновь дрогнула Леся. Штефани именно выигранным на приёме геймом поставила победную точку в первом сете.
Вторая партия превратилась в настоящие качели и битву нервов. То Цуренко вырвется вперёд с геймом на приеме в активе, то уже сама Фогеле поведет с брейком. Леся в концовке сета даже выходила подавать на победу в нем, но швейцарская теннисистка отыгралась и перевела в итоге партию на тай-брейк. Его, правда, Цуренко выиграла в одну калитку, учинив сопернице разгром и отдав лишь 2 розыгрыша.
Наверное, именно этот тай-брейк можно назвать переломным моментом матча. Цуренко поверила в свои силы и третью партию провела уже совсем с другим настроем и качеством игры. Да, стоит признать, что и Фогеле откровенно подсела, но и у Леси позади была приличная дистанция, так что сил на партию тоже оставалось не так уж и много. В итоге Цуренко быстро повела с брейком в решающем отрезке матча, позволила сопернице отыграться, но затем ещё дважды отличилась на приёме и оформила победу на турнире в Акапулько.
Титул в Акапулько становится для Леси уже четвертым в карьере. Примечательно, что если Цуренко пробивается в финал, она неизменно берет титул.
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