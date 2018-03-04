воскресенье, 4 марта 2018 г.

Леся Цуренко добилась волевой победы над Штефани Фогеле и защитила прошлогодний титул в Акапулько.

Украинская теннисистка Леся Цуренко второй год подряд выигрывает соревнования в Акапулько. В финале текущего турнира Леся, посеянная под 7-м номером, в упорной борьбе переиграла швейцарскую спортсменку Штефани Фогеле, занимающую на данный момент 183-ю строчку мирового рейтинга. Цуренко вела с брейком в стартовой партии, но в итоге позволила Штефани отпраздновать в ней успех. Во втором сете все и вовсе закончилось тай-брейком, на котором украинская теннисистка отдала сопернице всего 2 розыгрыша. Ну а в решающей партии Леся уже чуть увереннее контролировала игру и довела финальный матч до победы. На неё Лесе Цуренко понадобилось почти 2 часа и 50 минут игрового времени.


(7) Леся Цуренко - Штефани Фогеле - 5:7, 7:6(2), 6:2

 Многих расслаблял текущий рейтинг Фогеле, которая находилась во второй половине второй сотни мирового рейтинга. Кому-то казалась очень классной игровая форма самой Леси, которая неплохо прошла турнирную дистанцию в Акапулько вплоть до финала. Но, на самом деле, пахать в титульном матче турнира Лесе было необходимо, ведь и рейтинг - дело наживное и 183-я строчка, на которую опустилась по ряду причин Фогеле, ничуть не умаляет её реальной силы.

Цуренко начала встречу достаточно бодро и уже в середине стартовой партии повела с брейком. Фогеле вызов приняла и тут же отыграла упущенную подачу. Казалось, сет так и докатится до тай-брейка, но в последний момент вновь дрогнула Леся. Штефани именно выигранным на приёме геймом поставила победную точку в первом сете.

Вторая партия превратилась в настоящие качели и битву нервов. То Цуренко вырвется вперёд с геймом на приеме в активе, то уже сама Фогеле поведет с брейком. Леся в концовке сета даже выходила подавать на победу в нем, но швейцарская теннисистка отыгралась и перевела в итоге партию на тай-брейк. Его, правда, Цуренко выиграла в одну калитку, учинив сопернице разгром и отдав лишь 2 розыгрыша.

Наверное, именно этот тай-брейк можно назвать переломным моментом матча. Цуренко поверила в свои силы и третью партию провела уже совсем с другим настроем и качеством игры. Да, стоит признать, что и Фогеле откровенно подсела, но и у Леси позади была приличная дистанция, так что сил на партию тоже оставалось не так уж и много. В итоге Цуренко быстро повела с брейком в решающем отрезке матча, позволила сопернице отыграться, но затем ещё дважды отличилась на приёме и оформила победу на турнире в Акапулько.

Титул в Акапулько становится для Леси уже четвертым в карьере. Примечательно, что если Цуренко пробивается в финал, она неизменно берет титул.

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о 8:58
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