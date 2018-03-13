вторник, 13 марта 2018 г.

Винус Уильямс выигрывает дерби сестер в Индиан-Уэллсе.

Винус Уильямс становится участницей стадии четвёртого круга соревнований в Индиан-Уэллсе, где она получила 8-й номер посева. Старшая из сестер Уильямс вышла победительницей из семейного дерби и нанесла Серене первое поражение после возвращения в тур. Судьбу стартовой партии встречи решил единственный брейк в исполнении Уильямс-старшей, ну а в начале второго сета Винус повела уже сразу с двумя брейками. Серена в борьбу вернуться пыталась и даже помешала сестре с первой попытки подать на победу, но вторым шансом поставить точку в матче Винус воспользовалась сполна. На победу в дерби старшей из сестер Уильямс понадобилось чуть менее полутора часов игрового времени.


(8) Винус Уильямс - Серена Уильямс - 6:4, 6:3

 Теперь за право сыграть в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе Винус Уильямс поспорит с Анастасией Севастовой из Латвии.

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о 6:17
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