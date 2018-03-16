Винус Уильямс спокойно проходит Карлу Суарес-Наварро в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Винус Уильямс продолжает успешные выступления на соревнованиях в Индиан-Уэллсе, где она получила 8-й номер посева. На стадии 1/4 финала американка в двух партиях переиграла 27-ю ракетку турнира пиедставительницу Испании Карлу Суарес-Наварро. Судьбу стартового сета решил единственный брейк, который Винус оформила в середине партии. Во втором отрезке матча Уильямс-старшая повела с быстрым брейком, но на этот раз Суарес-Наварро тут же отыгралась. Правда, до конца встречи представительница США еще дважды взяла подачу соперницы и за час с четвертью игрового времени оформила выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
(8) Винус Уильямс - (27) Карла Суарес-Наварро - 6:3, 6:2
Теперь за выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Винус Уильямс поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая в своём четвертьфинальном матче просто разгромила немку Анжелик Кербер
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