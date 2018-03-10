Йоханна Конта проигрывает уже на старте турнира в Индиан-Уэллсе.

Британская теннисистка Йоханна Конта, получившая на соревнованиях в Индиан-Уэллсе 11-й номер посева, не смогла преодолеть даже стартовый для себя второй раунд турнира. В нем Йоханна в двух партиях уступила представительнице Чехии Маркете Вондрусовой, занимающей на данный момент 54-ю строчку мирового рейтинга. Маркета в самом начале встречи повела сразу с двумя брейками, но Конта методично отыграла отставание. Правда, на тай-брейке победу в сете отпраздновала именно Вондрусова. Во второй партии с геймом на приёме в активе вела уже Конта, но концовку поединка Йоханна провалила, дважды упустив собственную подачу. На победу в матче Маркете Вондрусовой понадобилось 2 с четвертью часа игрового времени.
Маркета Вондрусова - (11) Йоханна Конта - 7:6(5), 6:4
В третьем раунде соревнований в Индиан-Уэллсе Маркета Вондрусова сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Сабаленко.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий