Стэн Вавринка пропустит Мастерсы в Индиан-Уэллсе и Майами и вылетит из топ-20 мирового рейтинга.

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, который только начал непростой путь по возвращению в тур после операции на колене, принял решение не играть на грядущих американских Мастерсах. Проблемы со здоровьем, которые вынудили Стэна сняться с матча второго круга соревнований в Марселе, заставили Вавринку отказаться от участия на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. На данный момент швейцарский теннисист рассчитывает вернуться на корт к грунтовой части сезона, но предупреждает, что никаких гарантий давать не будет, поскольку все зависит от скорости восстановления организма.
Пропуск Мастерсов в Индиан-Уэллсе и Майами повлечет за собой вылет Стэна Вавринки из топ-20 мирового рейтинга. В прошлом сезоне на первом из этих турниров Стэн добрался до финала, а вот в Майами швейцарец остановился в четвертом круге.
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