Каролин Возняцки с боями пробилась в четвёртый раунд турнира в Индиан-Уэллсе.

2-я ракетка мира и соревнований в американском Индиан-Уэллсе датчанка Каролин Возняцки с трудом выходит в четвёртый раунд турнира. На стадии третьего круга Каролин в трех партиях переиграла белорусскую спортсменку Александру Саснович, занимающую на данный момент 49-ю строчку мирового рейтинга. Начало встречи Каролин откровенно провалила, дважды упустив собственную подачу, но со счета 1:4 Возняцки полностью перехватила инициативу и взяла сразу 5 геймов подряд. Начало второго сета для Каро снова получилось неудачным, но на этот раз Саснович не позволила сопернице отыграться. С брейком Александра повела и в решающем отрезке встречи, но в итоге Каролин таки оформила итоговую победу в матче, на которую ей понадобилось 2 часа и 20 минут игрового времени.
(2) Каролин Возняцки - Александра Саснович - 6:4, 2:6, 6:3
Теперь за выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе Каролин Возняцки поспорит с победительницей матча между Дарьей Касаткиной и Слоан Стивенс.
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