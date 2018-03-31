Александр Зверев становится вторым финалистом Мастерса в Майами.

Немецкий теннисист Александр Зверев пробивается в финал соревнований категории Мастерс в американском Майами, на котором он получил 4-й номер посева. В борьбе за титульный матч турнира Александр в двух партиях обыграл 16-ю ракетку соревнований испанца Пабло Карреньо-Бусту. В стартовой партии встречи никому из теннисистов так и не удалось отличиться на приеме, так что судьба сета решилась на тай-брейке. В его дебюте с мини-брейком повел Пабло, но Зверев переломил ход 13-го гейма и смог трижды взять розыгрыш на подаче соперника. Второй сет прошёл уже полностью под диктовку немца. Александр оформил 2 брейка и за полтора часа игрового времени поставил победную точку в матче.
(4) Александр Зверев - (16) Пабло Карреньо-Буста - 7:6(4), 6:2
Теперь за титул Мастерса в Майами Александр Зверев поспорит с американцем Джоном Изнером, который в полуфинале прервал победную серию Хуана Мартина Дель Потро
на отметке в 15 выигранных матчей.
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