Александр Зверев на тай-брейке решающего сета обыграл Даниила Медведева на старте Мастерса в Майами.

Немец Александр Зверев, который на соревнованиях категории Мастерс в Майами получил 4-й номер посева, со сложнейшей победы начинает выступления на турнире. В матче стартового для себя второго круга Зверев лишь на тай-брейке третьего сета сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева, занимающего на данный момент 52-ю строчку мирового рейтинга. В стартовом сете именно Медведев повел с брейком, но Александр сумел ответить на это сразу двумя выигранными подачами соперника. Во второй партии в отрыв снова ушёл россиянин, только на этот раз он не просто удержал перевес, но и закрепил его ещё одним выигранным на приеме геймом. Ну а в решающем отрезке поединка спортсмены относительно уверенно держали собственные подачи, так что судьба встречи решилась на тай-брейке. Его в упорной борьбе оставил за собой Зверев, который за два с четвертью часа игрового времени оформил итоговую победу.
(4) Александр Зверев - Даниил Медведев - 6:4, 1:6, 7:6(5)
Следующим соперником Александра Зверева на турнире в Майами станет победитель матча между ещё одним россиянином Евгением Донским и представителем Испании Давидом Феррером.
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