Марин Чилич разгромной победой начинает четвертьфинал Кубка Дэвиса между Хорватией и Казахстаном.

Хорватский теннисист Марин Чилич сполна оправдал свой статус явного фаворита в стартовом поединке четвертьфинальной встречи Кубка Дэвиса - 2018 против сборной Казахстана. Всего 5 геймов за 3 сета Марин отдал Дмитрию Попко, занимающему на данный момент более чем скромную 258-ю строчку мирового рейтинга. За весь матч Чилич ни разу не упустил собственную подачу, а вот на приеме хорватскому теннисисту удалось отличиться целых 6 раз - Марин оформил по 2 брейка в каждом из сетов. Например, на стыке двух стартовых партий у Чилича случился удачный отрезок из 9-ти выигранных подряд геймов. На победу в противостоянии Марин Чилич потратил чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.
Хорватия - Казахстан - 1:0
Марин Чилич
- Дмитрий Попко - 6:2, 6:1, 6:2
Во втором одиночном матче пятничного игрового дня четвертьфинала между сборными Хорватии и Казахстана сыграют Борна Чорич и Михаил Кукушкин.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий