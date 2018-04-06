пятница, 6 апреля 2018 г.

Фабио Фоньини сравнивает счёт в матче Италия - Франция в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Победа Фабио Фоньини во втором одиночном матче домашнего четвертьфинального поединка против команды Франции, позволила сборной Италии добиться ничейного счета по итогам пятницы. В четырех сетах Фабио сумел переиграть француза Жереми Шарди, занимающего на данный момент 80-ю строчку мирового рейтинга. Итальянец уступил стартовый сет встречи на тай-брейке, но затем полностью захватил инициативу в матче и выиграл 3 партии подряд. Примечательно, что во втором и третьем сетах Фоньини уже в дебюте проигрывал с брейком, но не просто сравнивал счёт, а и додавливал соперника ещё одним выигранным на приеме геймом. На победу в противостоянии Фабио Фоньини потратил чуть более 3 с половиной часов игрового времени.


Италия - Франция - 1:1
Фабио Фоньини - Жереми Шарди - 6:7(4), 6:2, 6:2, 6:3

 В субботу в рамках этого четвертьфинала Кубка Дэвиса запланирована парная встреча, на которую заявлены Симоне Болелли/Паоло Лоренци - Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер.

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о 20:52
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