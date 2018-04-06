Юлия Гергес обыграла Дарью Касаткину в 1/4 финала турнира в Чарльстоне.

Немецкая теннисистка Юлия Гергес становится первой полуфиналисткой соревнований в американском Чарльстоне, на которых она получила 5-й номер посева. На стадии 1/4 финала Юлия в двух партиях переиграла свою соседку по женскому одиночному рейтингу, 12-ю ракетку мира россиянку Дарью Касаткину. Именно Дарья в самом начале встречи сумела повести с брейком, но Гергес не просто тут же отыгралась, а и под занавес партии ещё раз отличилась на приеме. Судьбу второго сета противостояния решил единственный брейк, который Юлия оформила в середине этого отрезка матча. На выход в полуфинал турнира в Чарльстоне Юлии Гергес понадобилось чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.
(5) Юлия Гергес - (3) Дарья Касаткина - 6:4, 6:3
Теперь за выход в титульный матч турнира в Чарльстоне Юлия Гергес поспорит с победительницей встречи между Анастасией Севастовой и Кристиной Плишковой.
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