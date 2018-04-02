Джон Изнер выигрывает Мастерс в Майами.

Американский теннисист Джон Изнер становится победителем соревнований категории Мастерс в Майами. В титульном матче Джон в трех партиях переиграл 4-ю ракетку турнира немца Александра Зверева. В стартовой партии встречи ни одному из спортсменов так и не удалось отличиться на приеме, хотя брейк-поинтов в сете было предостаточно. Тай-брейк за собой удалось оставить именно Звереву. Но в двух последующих партиях Изнер сумел по разу взять подачу соперника, причём брейк неизменно случался в 9-м гейме, так что Джону оставалось лишь подать на сет. Во втором отрезке матча американцу сделать это было не так то и просто - подачу Изнер спас с двух брейк-поинтов. А вот точку в матче Джон поставил крайне уверенно - подал на победу представитель США под ноль. На победу в финале Мастерса в Майами Джон Изнер потратил чуть более 2-х с половиной часов игрового времени.
(14) Джон Изнер - (4) Александр Зверев - 6:7(4), 6:4, 6:4
Для Джона Изнера титул в Майами становится уже 13-м, но при этом самым значимым трофеем в карьере. Благодаря победе на турнире в понедельник Джон поднимется на 9-ю строчку мирового рейтинга.
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