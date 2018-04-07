Гарбинье Мугуруса разгромила свою соперницу по четвертьфиналу турнира в Монтеррее.

Лидер посева соревнований в Монтеррее испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса более чем уверенно выходит в полуфинал турнира. На стадии 1/4 финала Гарбинье отдала всего 3 гейма 8-й ракетке турнира Айле Томльянович, представляющей ныне Австралию. Айла, занимающая на данный момент 96-ю строчку мирового рейтинга, еще пыталась бороться в стартовом сете, но удержать перевес с быстрым брейком Томльянович не сумела. Мугуруса довольно быстро отыгралась, а потом и еще раз отличилась на приёме. Ну а во второй партии испанская теннисистка просто смела соперницу с корта, отвесив той полноценную баранку. На победу в матче Гарбинье Мугуруса потратила даже менее часа игрового времени.
(1) Гарбинье Мугуруса - (8) Айла Томльянович - 6:3, 6:0
Теперь за выход в финал турнира в Монтеррее Гарбинье Мугуруса поспорит с румынской теннисисткой Анной Богдан.
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