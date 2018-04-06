Рафаэль Надаль выигрывает первый в сезоне матч на грунте и сравнивает счет в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Испания - Германия - 1:1
Рафаэль Надаль - Филипп Кольшрайбер - 6:2, 6:2, 6:3
Не то, чтобы Рафаэль Надаль в последний момент решил принять участие в матче Кубка Дэвиса против команды Германии, но все же привлечение текущего лидера мирового рейтинга к четвертьфиналу командного турнира было под большим вопросом. В итоге Рафа решил сыграть, а это означает тот факт, что от повреждения испанский теннисист восстановился полностью и подготовка к насыщенному грунтовому сезону начинается именно в эти минуты. На грунт у Рафы, понятное дело, ставки серьезные. Говорить о том, что это покрытие является любимым для Надаля, лишний раз не нужно.
Тут вопрос в другом. Чтобы не потерять первую строчку мирового рейтинга испанцу предстоит выиграть три последующих турнира. Любая осечка Рафы автоматически поднимет на вершину Роджера Федерера, который на грунте в этом сезоне вообще решил не играть. Но, поскольку, швейцарец и год назад рубиться на песке отказался ради лучшей подготовки к Уимблдону, а Надаль собирал трофей за трофеем, Рафа может разве что терять очки из рейтинга, а вот позиции Федерера, как минимум до травы, будут оставаться незыблемыми. Насколько важна для двух этих легендарных спортсменов первая строчка рейтинга в данный конкретный момент карьеры? Вопрос сложный, но для болельщиков и журналистов эта борьба является, конечно, очень значимым и лакомым аспектом.
Стартовый матч на грунте в этом сезоне Надаль провел не то чтобы блестяще, но вопросов по поводу победителя встречи, в принципе, не было. Ясно, что Кольшрайберу на песке явно не комфортно, да и в самой сборной Германии вряд ли кто серьезно ставил на победу Филиппа. В долгосрочной перспективе задача перед Кольшрайбером стояла одна - вымотать Надаля, затянуть матч, чтобы хоть немного облегчить задачу Звереву, которому играть против Рафы в воскресение. Уже ясно, что матч Рафаэля и Александра будет многое решать, но сегодня Филипп усложнить жизнь Надалю не сумел. Даже толком проверить свою форму после вынужденного простоя испанцу не удалось.
В самом начале встречи теннисисты прибивались к корту и привыкали к условиям игры в Валенсии, так что оба испытывали некоторые трудности на собтвенной подаче. Сначала Надаль спас гейм с брейк-поинта, быстро повел с брейком, но тут же упустил и собственную подачу. Через несколько минут Рафаэль восстановил перевес в счете и лишь после этого нервного дебюта взял игру в свои руки и, наконец, четко отработал подачу. В середине стартовой партии Надаль вполне мог упрочить лидерство, но Кольшрайбер спасся с двух брейк-поинтов, а через несколько минут немец мог и в борьбу возвращаться, но Рафа защитил непростой гейм на подаче. Понимая шаткость перевеса Надаль поддавил на приеме и еще одним брейком поставил победную точку в стартовой партии.
Второй сет проходил с таким же ощутимым перевесом Рафаэля. В середине партии испанец повел с брейком, мог сразу же увеличить отрыв, но свою следующую подачу Кольшрайбер спас с пяти брейк-поинтов. Но наладить подачу до конца сета Филиппу не удалось. Следующий гейм - и снова проблемы. На этот раз Рафа шансом воспользовался и снова оформил победу в сете именно выигранным геймом на приеме.
А вот в дебюте третьей партии впервые в матче повести с брейком удалось самому Кольшрайберу. Рафа забуксовал в начале сета, доигрался до счета 0:40 и сумел отыграть лишь один брейковый мяч. Правда, вел в счете Филипп не долго - Надаль моментально восстановил равновесие, а в середине сета и сам вырвался вперед. Точку во встрече Рафа снова мог ставить брейком, но Кольшрайбер спас собственную подачу с матч-болла у соперника. Некоторые шансы на успех были у Филиппа и в гейме на приеме, но счет 30:0 в свою пользу немец не сумел конвертировать даже в брейк-поинт. Таким образом Надаль подал на матч с первой же попытки. Стоит отметить, что этой победой Рафаэль Надаль установил рекорд Кубка Дэвиса, выиграв 23-й матч на турнире подряд.
Итак, Рафаэль Надаль достойно ответил Александру Звереву на победу над Давидом Феррером и сравнял счет в противостоянии сборных Испании и Германии. На завтра запланирован парный матч, на который на данный момент заявлены Марк Лопез/Фелисиано Лопез - Тим Путц/Ян-Леннар Штруфф.
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