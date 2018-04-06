Люка Пуйе выигрывает пятисетовик у Андреаса Сеппи и выводит Францию вперед в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Французский теннисист Люка Пуйе добивается сложнейшей победы в стартовом одиночном противостоянии выездного четвертьфинального матча Кубка Дэвиса против сборной Италии. В пяти партиях Люка сломил сопротивление 62-го номера мирового рейтинга Андреаса Сеппи. Казалось бы, матч складывался для Пуйе крайне удачно - француз повел 2:0 по сетам, но Сеппи сумел выровнять ситуацию на корте и оставить за собой 2 последующие партии. Правда, на решающий отрезок поединка итальянцу уже попросту не хватило сил и за пятый сет он выиграл лишь 1 гейм. На победу в матче Люке Пуйе понадобилось 2 часа и 50 минут игрового времени.
Италия - Франция - 0:1
Андреас Сеппи - Люка Пуйе
- 3:6, 2:6, 6:4, 6:3, 1:6
Во второй одиночной встрече четвертьфинального матча Кубка Дэвиса между сборными Италии и Франции сыграют Фабио Фоньини и Жереми Шарди.
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