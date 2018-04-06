Александр Зверев выигрывает у Давида Феррера первый матч четвертьфинала Кубка Дэвиса.

Испания - Германия - 0:1
Давид Феррер - Александр Зверев - 4:6, 2:6, 2:6
По сути, Давида Феррера хватило лишь на то, чтобы на должном уровне провести стартовый сет встречи, который он, правда, все равно уступил. Затем испанский ветеран откровенно посыпался. Вроде бы, беговую работу Давид исполнял столь же неплохо, как и в былые времена, но вот ошибок в его действиях становилось все больше и больше. Вполне возможно, что именно совмещать стабильность ударов с хорошим передвижением по корту 36-летнему теннисисту уже попросту сложно.
В самом начале поединка именно Звереву удалось вырваться вперед с брейком, но Давид тут же ликвидировал отставание. Ближе к середине стартовой партии Александр снова вырвался вперед с геймом на приеме в активе и в дальнейшем немец был куда ближе к тому, чтобы упрочить лидерство в счете, нежели Феррер к тому, чтобы оформить обратный брейк. В середине сета Александр не воспользовался двойным брейк-поинтом, правда и без этого довести партию до победы Звереву удалось фактически без проблем.
А вот со второй партии на подаче Ферерра стал происходить сущий кошмар. Сложно поверить, но за 2 сета Давид ни разу не сумел выиграть собственный гейм - все успехи испанского теннисиста случались исключительно на приеме. Правда, выигранных геймов в целом было крайне мало - по 2 в каждой из партий. В целом, события развивались по одному и тому же сценарию. Зверев в самом начале сетов вырывался вперед сразу с двумя брейками, затем откровенно расслаблялся, пытаясь экономить силы, да и Феррер пытался взорваться, так что игра превращалась в догонялки.
Давид сокращал отставание в счете, но полное отсутствие стабильности на собственной подаче явно не способствовало возобновлению интриги. Таким образом, фактически без проблем, Александр Зверев выводит свою сборную вперед в противостоянии с командой Испании.
Второй одиночный матч сегодняшнего игрового дня в этой паре проведут Рафаэль Надаль и Филипп Кольшрайбер.
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