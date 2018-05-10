Кевин Андерсон впервые пробивается в четвертьфинал грунтового Мастерса.

Кевин Андерсон становится четвертьфиналистом соревнований категории Мастерс в Мадриде. На стадии третьего раунда турнира представитель ЮАР, посеянный в столице Испании под 6-м номером, в двух партиях переиграл немца Филиппа Кольшрайбера, занимающего 28-ю строчку текущего мирового рейтинга. Андерсон уверенно начал встречу, повел сразу с двумя брейками и позволил сопернику, разве что, немного сократить отставание. Во второй партии Кевин снова вырвался вперед и даже вышел подавать на матч, но Кольшрайбер в последний момент спасся. Правда, на затяжном тай-брейке представитель ЮАР вырвал итоговую победу в матче, на которую ему понадобилось чуть менее 1 часа и 35 минут игрового времени.
(6) Кевин Андерсон - Филипп Кольшрайбер - 6:3, 7:6(7)
В первом за карьеру четвертьфинале грунтового Мастерса Кевин Андерсон сыграет с победителем матча между Хуаном Мартином Дель Потро и Душаном Лайовичем. Примечательно, что Кевин Андерсон ни разу в карьере не преодолевал четвертьфинальную стадию турниров АТР-1000, хотя 10 раз до этого играл в 1/4 финала Мастерса, в том числе, уже дважды по ходу текущего сезона - в Майами и Индиан-Уэллсе.
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