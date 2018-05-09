Кевин Андерсон сломил сопротивление Михаила Кукушкина во втором раунде Мастерса в Мадриде.

(6) Кевин Андерсон - (Q) Михаил Кукушкин - 5:7, 7:6(3), 6:2
Примечательно, что у Михаила Кукушкина было несколько отличных шансов заканчивать поединок в двух партиях. Сначала казахстанский теннисист заработал скрытый матч-болл на приеме, но Андерсон спас собственную подачу с брейк-поинта. Затем Михаил повел с мини-брейком на тае второго сета. Правда, после этого, Кукушкин трижды проиграл розыгрыши на собственной подаче, а после проигранного тай-брейка и вовсе посыпался в третьей партии.
Следующим соперником Кевина Андерсона на Мастерсе в Мадриде станет немец Филипп Кольшрайбер, который выбил из борьбы 11-го номера посева местного теннисиста Роберто Баутисту-Агута.
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