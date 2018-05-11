Кевин Андерсон с 11-й попытки пробивается в полуфинал Мастерса.

Представитель ЮАР Кевин Андерсон становится первым полуфиналистом соревнований категории Мастерс в Мадриде. На стадии 1/4 финала Кевин, посеянный на турнире в столице Испании под 6-м номером, в трех партиях переиграл квалифайера Душана Лайовича, занимающего лишь 95-ю строчку текущего мирового рейтинга. За Андерсоном остался стартовый сет встречи, который он выиграл на тай-брейке, но вот во второй партии уже Лайович отпраздновал победу благодаря единственному успеху на приеме. В решающем отрезке матча именно Андерсон смог повести с брейком и удержать перевес до самого конца матча. На выход в полуфинал турнира в Мадриде Кевину Андерсону понадобилось 2 с четвертью часа игрового времени.
(6) Кевин Андерсон - Душан Лайович - 7:6(3), 3:6, 6:3
Примечательно, что до сегодняшнего дня Кевин Андерсон 10 раз играл в четвертьфиналах турниров категории Мастерс, но ни разу не мог преодолеть эту стадию соревнований. Кроме того, до турнира в Мадриде, представителю ЮАР никогда не удавалось добраться даже до 1/4 финала грунтовых соревнований категории АТР-1000.
За выход в финал турнира в Мадриде Кевин Андерсон теперь поспорит с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Домиником Тимом.
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