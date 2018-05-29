Кевин Андерсон уверенно выходит во второй раунд Ролан Гарроса.

Представитель ЮАР Кевин Андерсон, который на Ролан Гарросе получил 6-й номер посева, с достаточно уверенной победы начинает выступления на грунтовом Турнире Большого Шлема. В матче первого круга Кевин в трех партиях переиграл итальянского теннисиста Паоло Лоренци, занимающего на данный момент 74-ю строчку мирового рейтинга. В двух стартовых сетах Андерсон попросту громил своего оппонента, а вот в третьей партии Лоренци даже сумел повести с брейком в дебюте этого игрового отрезка. Но Кевин вовремя вернул себе инициативу, оформил еще 2 успеха на приеме и за 1 час и 45 минут игрового времени вышел во второй раунд парижского мейджора.
(6) Кевин Андерсон - Паоло Лоренци - 6:1, 6:2, 6:4
Во втором раунде Ролан Гарроса - 2018 Кевин Андерсон сыграет с победителем матча между Альяжем Бедене и Пабло Куэвасом.
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