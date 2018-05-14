Альяж Бедене обыгрывает Жиля Мюллера на старте Мастерса в Риме.

Представитель Словении Альяж Бедене становится участником второго круга соревнований категории Мастерс в Риме. В первом раунде турнира АТР-1000 в столице Италии Альяж в двух партиях переиграл люксембургского теннисиста Жиля Мюллера, занимающего на данный момент 35-ю строчку мирового рейтинга. В самом начале встречи Бедене вырвался вперед сразу с двумя геймами на приеме в активе и позволил сопернику лишь сократить отставание. Во второй партии Альяжу хватило единственного брейка. На победу в матче Альяж Бедене потратил чуть менее полутора часов игрового времени.
Альяж Бедене - Жиль Мюллер - 6:4, 6:4
Во втором раунде соревнований в Риме Альяж Бедене сыграет с представителем ЮАР Кевином Андерсоном, посеянным на турнире под 7-м номером.
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