Кики Бертенс уверенно переиграла Каролин Гарсия и стала финалисткой турнира в Мадриде.

Представительница Нидерландов Кики Бертенс становится первой финалисткой соревнований в Мадриде, на которых она даже не попала в посев. На стадии 1/2 финала Кики уверенно переиграла 7-ю ракетку турнира Каролин Гарсия из Франции. На протяжении всего матча Бертенс фактически идеально действовала на собственной подаче, не позволив сопернице добраться даже до брейк-поинтов. При этом Кики еще и четко цеплялась на приеме, оформив по 2 брейка в каждом из сетов. На победу в полуфинальном противостоянии Кики Бертенс понадобилось всего чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
Кики Бертенс - (7) Каролин Гарсия - 6:2, 6:2
В финале турнира в Мадриде Кики Бертенс сыграет с победительницей чешского дерби между Петрой Квитовой и Каролиной Плишковой.
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