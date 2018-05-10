Мария Шарапова уступила Кики Бертенс в четвертьфинале турнира в Мадриде.

Мария Шарапова не сумела пробиться в полуфинал крупных соревнований в Мадриде. На стадии 1/4 финала турнира российская теннисистка в трех партиях уступила представительнице Нидерландов Кики Бертенс, занимающей 20-ю строчку мирового рейтинга. В напряженной борьбе Шарапова выиграла стартовый сет, но затем у Марии раз за разом стали возникать проблемы с собственной подачей. В итоге Бертенс выиграла две оставшиеся партии и за 2 часа и почти 10 минут игрового времени оформила выход в полуфинал турнира в Мадриде.
Кики Бертенс - Мария Шарапова - 4:6, 6:2, 6:3
Теперь за выход в финал соревнований в Мадриде Кики Бертенс поспорит с француженкой Каролин Гарсией.
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