среда, 9 мая 2018 г.

Каролин Возняцки разгромно уступила Кики Бертенс в третьем круге турнира в Мадриде.

Каролин Возняцки снова упустила возможность вернуть себе первую строчку мирового рейтинга. Датчанка не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований в Мадриде, уступив уже на стадии третьего круга представительнице Нидерландов Кики Бертенс. При этом Возняцки потерпела действительно разгромное поражение от 20-й ракетки мира. За весь матч Каролин сумела выиграть у соперницы всего 4 гейма - по 2 в каждом из сетов. На выход в четвертьфинал соревнований в Мадриде Кики Бертенс потратила чуть более часа игрового времени.


Кики Бертенс - (2) Каролин Возняцки - 6:2, 6:2

В настоящую борьбу нервов превратился дебют матча, в котором каждая из теннисисток испытывала серьезные проблемы с собственной подачей. Кики и Каро обменялись быстрыми брейками, но если Бертенс после этого немного наладила ввод мяча в игру, то Возняцки собственные геймы давались с большим трудом. До конца стартовой партии датчанка еще дважды упустила собственную подачу и позволила представительнице Нидерландов уверенно отпраздновать победу в сете.

Второй сет снова начался с брейка в исполнении Кики. В середине сета Возняцки упустила более чем реальный шанс на то, чтобы восстановить равновесие в счете - Каролин не воспользовалась тройным брейк-поинтом на подаче соперницы. Ну а в самой концовке встречи датчанка и вовсе посыпалась - сначала Каролин "под ноль" отдала собственный гейм, а потом не выиграла ни розыгрыша при подаче Бертенс на матч.

Теперь в четвертьфинале соревнований в Мадриде Кики Бертенс сыграет с победительницей матча между Марией Шараповой и Кристиной Младенович.

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о 16:21
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