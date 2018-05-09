Каролин Возняцки разгромно уступила Кики Бертенс в третьем круге турнира в Мадриде.

Кики Бертенс - (2) Каролин Возняцки - 6:2, 6:2
В настоящую борьбу нервов превратился дебют матча, в котором каждая из теннисисток испытывала серьезные проблемы с собственной подачей. Кики и Каро обменялись быстрыми брейками, но если Бертенс после этого немного наладила ввод мяча в игру, то Возняцки собственные геймы давались с большим трудом. До конца стартовой партии датчанка еще дважды упустила собственную подачу и позволила представительнице Нидерландов уверенно отпраздновать победу в сете.
Второй сет снова начался с брейка в исполнении Кики. В середине сета Возняцки упустила более чем реальный шанс на то, чтобы восстановить равновесие в счете - Каролин не воспользовалась тройным брейк-поинтом на подаче соперницы. Ну а в самой концовке встречи датчанка и вовсе посыпалась - сначала Каролин "под ноль" отдала собственный гейм, а потом не выиграла ни розыгрыша при подаче Бертенс на матч.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Мадриде Кики Бертенс сыграет с победительницей матча между Марией Шараповой и Кристиной Младенович.
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