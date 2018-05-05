Петра Квитова выигрывает домашний турнир в Праге.

(2) Петра Квитова - (7) Микаэла Бузарнеску - 4:6, 6:2, 6:3
Петра Квитова достаточно удачно начала встречу, быстро повела с брейком, но с середины первой партии игра у чешской теннисистки немного рассыпалась. Бузарнеску спадом соперницы воспользовалась сполна и не просто отыгралась, но и еще раз отличилась на приёме и оформила победу в сете.
В начале второй партии Петра снова захватила инициативу и не просто взяла подачу румынки, но и закрепила успех еще одним брейком. Микаэла не позволила Квитовой с первой попытки подать на победу в партии, но тут же ещё раз упустила собственный гейм.
В решающем отрезке финала Петра действовала предельно собранно. Квитовой удалось снова повести с геймом на приёме в активе и этот минимальный перевес чешская спортсменка удержала до конца встречи.
Титул в Праге становится для Петры Квитовой 3-м в сезоне и 23-м в карьере.
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