Эжени Бушар не сумела завершить матч стартового круга квалификации Ролан Гарроса - 2018.

Полуфиналистка Ролан Гарроса - 2014 канадская теннисистка Эжени Бушар завершила выступления на текущем грунтовом Турнире Большого Шлема уже в стартовом раунде квалификации. Эжени не смогла завершить поединок первого круга отбора против Далилы Якупович, снявшись по ходу второй партии встречи из-за проблем со здоровьем. К этому моменту Бушар уже успела проиграть с баранкой стартовый сет матча. Да и во второй партии Якупович оформила брейк. Таким образом теннисистки провели на корте всего 50 минут игрового времени.
Далила Якупович - Эжени Бушар - 6:0, 2:1, ret
Во втором раунде квалификации Ролан Гарроса - 2018 Далила Якупович сыграет с представительницей Лихтенштейна Катинкой фон Дайхманн.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий