Катерина Козлова уступила на старте соревнований в Нюрнберге.

Вероника Сепеде-Роиг - Катерина Козлова - 6:3, 6:4
Катерина Козлова провела свой первый поединок в туре после Индиан-Уэллса, но добиться положительного результата в стартовом раунде соревнований в Нюрнберге украинской теннисистке не удалось. Хоть Катя и пыталась навязывать сопернице борьбу, все решили несколько откровенно провальных геймов на подаче Козловой.
Хотя, начинался поединок достаточно неплохо для украинки. Уже в первом гейме встречи Козлова сумела зацепиться на приеме, добралась сразу до трех брейк-поинтов, но реализовать хотя бы один из них так и не сумела. Ближе к середине партии Сепеде-Роиг и сама впервые навязала борьбу на подаче соперницы и сразу же повела с брейком. Стоит отметить, что на важных мячах Козлова в целом сыграла не лучшим образом. Например, ни одног о брейк-поинта, заработанного Сепеде-Роиг, Катерина по ходу встречи отыграть так и не смогла.
В середине стартовой партии Козлова, правда, восстановила равновесие в счете, но тут же провалила собственный гейм. Катерина отдала подачу под ноль и тут же позволила Веронике поставить победную точку в стартовой партии.
В начале второго сета провальный для украинки отрезок продолжился. Партию Катерина снова начала с проигранной под ноль подачи, правда потом, как показалось, немного выровняла игру. Правда, ближе к завершению сета у Козловой снова подвис гейм и опять Сепеде-Роиг оформила брейк под ноль. Тут же парагвайская теннисистка вышла подавать на матч, но Катерина попыталась побороться. Одну упущенную подачу украинка ликвидировала, но со второй попытки Вероника таки подала на победу.
Теперь во втором раунде соревнований в Нюрнберге Вероника Сепеде-Роиг сыграет с чешской теннисисткой Катериной Синяковой.
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