Марин Чилич преодолел второй круг грунтового Турнира Большого Шлема.

Хорват Марин Чилич, который на Ролан Гарросе - 2018 получил 3-й номер посева, достаточно уверенно выходит в третий круг грунтового мейджора. Правда, не обошлось у Марина без проигранного сета в противостоянии со 188-й ракеткой мира поляком Хубертом Гуркачем. Чилич крайне спокойно выиграл две стартовые партии, по два раза в каждом из этих отрезков матча отличившись на приеме. Но вот третью партию за собой на тай-брейке оставил уже Гуркач. Вполне мог польский теннисист рассчитывать и на тай в четвертом сете, но в последний момент Марин таки отличился на приеме и поставил точку в матче, продолжавшемся чуть более 2 часов и 50 минут игрового времени.
(3) Марин Чилич - (Q) Хуберт Гуркач - 6:2, 6:2, 6:7(3), 7:5
В третьем раунде Ролан Гарроса - 2018 Марин Чилич теперь сыграет с американцем Стивом Джонсоном.
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