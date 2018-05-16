среда, 16 мая 2018 г.

Новак Джокович продолжает успешные выступления на Мастерсе в Риме.

Сербский теннисист Новак Джокович становится участником третьего раунда соревнований категории Мастерс в Риме. На стадии второго круга Новак в двух партиях переиграл грузинского квалифайера Николоза Басилашвили, занимающего на данный момент 74-ю строчку мирового рейтинга. После достаточно боевой стартовой партии, в которой и у самого Джоковича были откровенно проблемные геймы, серб полностью захватил инициативу во втором сете и закончил матч с комфортным перевесом. На победу Новаку Джоковичу понадобилось чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.


(11) Новак Джокович - (Q) Николоз Басилашвили - 6:4, 6:2

Конечно, сетка, вплоть до третьего раунда, у Новака Джоковича в Риме получилась такой, что раннего вылета сербскому теннисисту никто бы и не простил. Новак сначала уверенно разобрался с украинцем Александром Долгополовым, которому в последнее время катастрофически не хватает игровой практики. Ну а во втором раунде сербский теннисист тоже относительно спокойно переиграл квалифайера Николоза Басилашвили из Грузии. Дальше, конечно, будет труднее, но поводы для оптимизма у болельщиков Джоковича точно могут найтись.

Итак, после стартовой пристрелки в матче против Басилашвили, Новак попытался уйти в отрыв в середине первой партии. Джокович поддавил на приеме, добрался до двойного брейк-поинта, но позволил грузину защитить собственную подачу. А уже через несколько минут проблемы возникли у самого серба. Новак спас подачу сразу с четырех брейковых мячей, а сам гейм получился невероятно сложным и затяжным. Такая прыть от соперника заставила Джоковича собраться и в концовке партии он таки оформил единственный брейк - Новак с первого же сет-болла поставил точку в партии именно на приеме.

Ну а второй сет проходил уже под полным контролем Новака. Прилично помог ему в том, чтобы взять игру в свои руки, быстрый брейк. После успеха на приеме Джокович играл от счета, достаточно четко отрабатывал собственные подачи, но не забывал бодаться и на приеме. В итоге снова точка в сете была поставлена брейком - у Басилашвили подвисла подача и с первого же матч-болла Новак оформил итоговую победу.

Теперь в третьем раунде соревнований в Риме Новак Джокович сыграет против испанского теннисиста Альберта Рамоса-Винольяса, который чуть ранее в почти трехчасовом марафоне переиграл Джона Изнера из США.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 17:33
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)