Новак Джокович продолжает успешные выступления на Мастерсе в Риме.

(11) Новак Джокович - (Q) Николоз Басилашвили - 6:4, 6:2
Конечно, сетка, вплоть до третьего раунда, у Новака Джоковича в Риме получилась такой, что раннего вылета сербскому теннисисту никто бы и не простил. Новак сначала уверенно разобрался с украинцем Александром Долгополовым, которому в последнее время катастрофически не хватает игровой практики. Ну а во втором раунде сербский теннисист тоже относительно спокойно переиграл квалифайера Николоза Басилашвили из Грузии. Дальше, конечно, будет труднее, но поводы для оптимизма у болельщиков Джоковича точно могут найтись.
Итак, после стартовой пристрелки в матче против Басилашвили, Новак попытался уйти в отрыв в середине первой партии. Джокович поддавил на приеме, добрался до двойного брейк-поинта, но позволил грузину защитить собственную подачу. А уже через несколько минут проблемы возникли у самого серба. Новак спас подачу сразу с четырех брейковых мячей, а сам гейм получился невероятно сложным и затяжным. Такая прыть от соперника заставила Джоковича собраться и в концовке партии он таки оформил единственный брейк - Новак с первого же сет-болла поставил точку в партии именно на приеме.
Ну а второй сет проходил уже под полным контролем Новака. Прилично помог ему в том, чтобы взять игру в свои руки, быстрый брейк. После успеха на приеме Джокович играл от счета, достаточно четко отрабатывал собственные подачи, но не забывал бодаться и на приеме. В итоге снова точка в сете была поставлена брейком - у Басилашвили подвисла подача и с первого же матч-болла Новак оформил итоговую победу.
Теперь в третьем раунде соревнований в Риме Новак Джокович сыграет против испанского теннисиста Альберта Рамоса-Винольяса, который чуть ранее в почти трехчасовом марафоне переиграл Джона Изнера из США.
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