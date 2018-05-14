Новак Джокович легко справился с Александром Долгополовым на старте Мастерса в Риме.

(11) Новак Джокович - Александр Долгополов - 6:1, 6:3
Старт на Мастерсе в Риме получился для Новака Джоковича действительно простым. Долгополову, который в полностью боеспособном состоянии может потрепать нервы любому топовому сопернику, на данный момент катастрофически не хватает игровой практики. К тому же, не совсем ясно, успел ли украинский теннисист полностью разобраться со своими проблемами со здоровьем. Сегодня навязать борьбу Новаку, пусть тоже пребывающему не в лучших кондициях, Александр не мог ни при каких раскладах, и это стало понятно уже чуть ли не после парочки стартовых розыгрышей.
В первом же гейме встречи Джокович вырвался вперед с брейком, причем подачу соперника Новаку удалось взять под ноль. Без проигранных розыгрышей Новак отработал и собственный гейм, так что взять первое очко в матче Долгополов сумел лишь в третьем гейме. Особой борьбы в стартовой партии не получилось. После того, как украинец взял собственную подачу Джокович полностью прибрал инициативу к собственным рукам, оформил еще 2 брейка, ну а на приеме Александру сербский теннисист шансов никаких не давал.
Немного выровнять игру Долгополову удалось в начале второй партии. Саша даже до брейк-поинта добрался, но отыграть на пристойном уровне хоть несколько геймов подряд украинец не мог. Брейк-поинт Новак сопернику реализовать не дал, ну буквально через несколько минут уже сам Джокович лидировал с геймом на приеме в активе. Этого перевеса сербскому теннисисту хватило для победы в партии и во всем противостоянии в целом.
Теперь во втором раунде соревнований в Риме Новак Джокович сыграет с победителем матча между Николозом Басилашвили и Филиппо Бальди.
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