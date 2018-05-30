Новак Джокович обыгрывает Хауме Муньяра во втором раунде Ролан Гарроса.

(20) Новак Джокович - (Q) Хауме Муньяр - 7:6(1), 6:4, 6:4
Наверное, стоит признать, что для теперешнего Новака Джоковича Хауме Муньяр, тем более на грунте, совсем не самый простой соперник. Даже несмотря на то, что испанский теннисист уже давно должен был бы начать оправдывать кучу авансов, выписанных на его счет и, как минимум, врываться в топ-100 мирового рейтинга. Невероятный камбек со счета 0:2 по партиям Хауме в матче первого круга уже сотворил, когда обыграл в пяти сетах Давида Феррера, но сегодня на еще один подвиг у него не хватило ни сил, ни мастерства.
Джокович, кстати, начал встречу далеко не лучшим образом и уже в стартовом гейме поединка упустил собственную подачу. Муньяр сам от себя такой прыти не ожидал, а потому на ближайшие минут 15 чуть ли не в полный ступор впал. Нет, Новак, естественно, сам усилил игру и бросился отыгрываться, но без посильной помощи испанца двух брейков в исполнении Джоковича не случилось бы.
Сербский теннисист, вроде бы, должен был спокойно доводить партию до победы, но при подаче на сет Новак провалился. Гейм начался со счета 0:40 для серба - два брейк-поинта он отыграл, но на третьем Муньяр таки смог вернуться в борьбу за сет. Правда, не на долго. Хауме дотянул до тай-брейка, но лишь для того, чтобы выиграть на нем всего 1 розыгрыш. Новак взял 6 мячей на старте "тая", позволил сопернику одно очко для престижа выиграть, и тут же добил Муньяра.
В начале второго сета Джокович снова вырвался вперед с брейком, правда и на этот раз у сербского теннисиста возникли некоторые трудности. Муньяр моментально ответил выигранной подачей Новака, так что сербу пришлось напрячься еще раз. После второго брейка Новаку оставалось лишь подать на победу в партии, с чем Джокович справился. Ну а в третьей партии экс-лидер мирового рейтинга немного помучился в начале сета, когда ему пришлось с брейк-поинта спасать собственную подачу. Но в середине этого отрезка матча Новак снова отличился на приеме и в дальнейшем действовал уже от счета - довести встречу до победы Джоковичу не составило труда.
В третьем раунде Ролан Гарроса - 2018 Новак Джокович сыграет с еще одним испанским теннисистом Роберто Баутистой-Агутом.
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