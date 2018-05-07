понедельник, 7 мая 2018 г.

Новак Джокович обыграл Кеи Нишикори на старте Мастерса в Мадриде.

Сербский теннисист Новак Джокович с победы над крайне непростым соперником начинает выступления на турнире категории Мастерс в Мадриде. В первом раунде соревнований Новак в двух боевых партиях сломил сопротивление японца Кеи Нишикори, занимающего на данный момент 20-ю строчку мирового рейтинга  На победу в противостоянии Новак Джокович потратил чуть более двух часов игрового времени.


(10) Новак Джокович - Кеи Нишикори - 7:5, 6:4

 Интересно, что по ходу стартовой партии встречи именно Нишикори удалось первому вырваться вперёд с брейком, но Джокович моментально отыгрался. В концовке сета у Новака дважды получалось добраться до сет-поинтов на приёме. Если первый раз Кеи спас гейм, то при подаче на тай-брейк японец уже не смог отыграться.

Во второй партии все решил единственный удачный гейм на приеме в исполнении Джоковича. И снова Нишикори дрогнул в ключевой момент сета - именно брейком Новак оформил победу в партии и всем матче.

Во втором раунде Мастерса в Мадриде Новак Джокович сыграет с победителем встречи между Кайлом Эдмундом и Даниилом Медведевым. 

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 21:17
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)