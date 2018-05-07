Новак Джокович обыграл Кеи Нишикори на старте Мастерса в Мадриде.

(10) Новак Джокович - Кеи Нишикори - 7:5, 6:4
Интересно, что по ходу стартовой партии встречи именно Нишикори удалось первому вырваться вперёд с брейком, но Джокович моментально отыгрался. В концовке сета у Новака дважды получалось добраться до сет-поинтов на приёме. Если первый раз Кеи спас гейм, то при подаче на тай-брейк японец уже не смог отыграться.
Во второй партии все решил единственный удачный гейм на приеме в исполнении Джоковича. И снова Нишикори дрогнул в ключевой момент сета - именно брейком Новак оформил победу в партии и всем матче.
Во втором раунде Мастерса в Мадриде Новак Джокович сыграет с победителем встречи между Кайлом Эдмундом и Даниилом Медведевым.
Интересно, что по ходу стартовой партии встречи именно Нишикори удалось первому вырваться вперёд с брейком, но Джокович моментально отыгрался. В концовке сета у Новака дважды получалось добраться до сет-поинтов на приёме. Если первый раз Кеи спас гейм, то при подаче на тай-брейк японец уже не смог отыграться.
Во второй партии все решил единственный удачный гейм на приеме в исполнении Джоковича. И снова Нишикори дрогнул в ключевой момент сета - именно брейком Новак оформил победу в партии и всем матче.
Во втором раунде Мастерса в Мадриде Новак Джокович сыграет с победителем встречи между Кайлом Эдмундом и Даниилом Медведевым.
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