Дамир Джумхур прервал серию из 6-ти подряд поражений в туре.

Дамир Джумхур - Жюльен Беннето - 6:4, 6:2
Интересно, что матч с брейка, при чем с брейка "под ноль", начал именно французский теннисист, но удержать собственный перевес в счете Жюльену не удалось. Со счета 1:4 Джумхур дважды подряд отличился на приеме, выдал удачную серию из 5-ти выигранных геймов и завершил стартовый сет в свою пользу.
По ходу второй партии Дамир уже полностью доминировал на корте. Босниец повел сразу с двумя брейками и вполне мог завершать матч еще одним успехом на приеме, но Беннето ликвидировал двойной матч-болл у соперника на собственной подаче. Правда, помешать Джумхуру уже подать на матч Жюльен не сумел.
Если Дамир Джумхур прервал свою безвыигрышную серию, которая растянулась на 6 матчей, то Жюльен Беннето потерпел уже 4-е подряд поражение.
Во втором раунде Мастерса в Мадриде Дамир Джумхур сыграет с 4-м номером посева турнира аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.
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