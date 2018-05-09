Новак Джокович не сумел выйти в третий круг Мастерса в Мадриде.

Кайл Эдмунд - (10) Новак Джокович - 6:3, 2:6, 6:3
Новак Джокович, откровенно говоря, не лучшим образом начал отчетный поединок и упустил уже стартовый гейм на собственной подачи. Правда, трагедии из этого сербский теннисист делать не стал и тут же вернулся в борьбу, оформив брейк под ноль спустя несколько минут. Правда, проблемы с собственной подачей у Новака никуда не улетучились - до конца стартовой партии у Джоковича еще дважды подвисали геймы и оба раза Эдмунд такими спадами в игре соперника пользовался. В середине сета британец снова добился перевеса в счете, а точку в партии Кайл поставил еще одним брейком, оформленным на этот раз "под ноль".
Новак пришел в себя уже в самом начале второй партии. Джокович прилично поддавил на соперника, тот не выдержал и посыпался. Поведя с быстрым брейком сербский теннисист почувствовал, наконец, уверенность в собственных силах и отыграл партию на достаточно высоком уровне. Шансов на приеме Эдмунду экс-лидер мирового рейтинга попросту не давал, ну а в концовке партии Новак еще раз взял подачу британца. После этого брейка Новаку оставалось лишь подать на победу в сете, и с задачей Джокович справился без проблем.
Вроде бы и по ходу решающей партии у Новака все складывалось достаточно неплохо. В середине сета Джокович добрался до тройного брейк-поинта, но ценой невероятных усилий тот гейм Эдмунд спас. И тут, как гром среди ясного неба, брейк от самого Кайла. Почему этот успех на приеме в исполнении британца оказался таким неожиданным? Да просто до этого 8-го нейма Новак трижды брал свою подачу "под ноль", то есть Кайл по ходу третьей партии не выиграл ни одного розыгрыша на приеме, а тут сразу же брейк.
Времени на спасение у Джоковича попросту не оставалось. Сразу после брейка Эдмунд вышел подавать на победу в матче и сделал это крайне уверенно - гейм Кайл выиграл не отдав Новаку ни одного розыгрыша.
Таким образом в третьем раунде Кайл Эдмунд сыграет с бельгийским теннисистом Давидом Гоффином, который чуть ранее переиграл Робина Хаазе в своем стартовом матче на Мастерсе в Мадриде.
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