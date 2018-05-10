Кайл Эдмунд становится первым четвертьфиналистом Мастерса в Мадриде.

Британский теннисист Кайл Эдмунд снимает очередной звездный скальп на соревнованиях категории Мастерс в Мадриде. После сенсационной победы над сербским спортсменом Новаком Джоковичем во втором раунде, Кайл в борьбе за выход в 1/4 финала турнира обыграл 8-го номера посева соревнований бельгийца Давида Гоффина. В стартовой партии Эдмунд в первом же гейме отличился на приеме, а еще одним брейком поставил победную точку в сете. Судьбу второй партии решил единственный выигранный на подаче соперника гейм в исполнении британца. На победу в противостоянии Кайлу Эдмунду понадобилось чуть менее часа с четвертью игрового времени.
Кайл Эдмунд - (8) Давид Гоффин - 6:3, 6:3
Теперь в четвертьфинале Мастерса в Мадриде Кайл Эдмунд сыграет с победителем канадского дерби между Денисом Шаповаловым и Милошем Раоничем.
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